Наверное, каждый знаком хоть с одним человеком, который не боится замерзнуть. И не потому, что слишком тепло одевается.

Исследователи из Каролинского института в Швеции решили найти этому феномену научное объяснение. К участию в эксперименте пригласили больше тридцати здоровых мужчин, возраст которых колебался от восемнадцати до сорока лет. Их поместили в воду с температурой плюс четырнадцать и попросили оставаться там до тех пор, пока температура тела испытуемых на снизилась до тридцати пяти с половиной градусов.

После этого добровольцам измерили электрическую активность мышц и исследовали их состав, получив образцы методом биопсии. Тут и выяснилось, что у пятой части испытуемых отсутствует один из видов белка, который обычно находится только в быстрых мышечных волокнах. Причина – генетическая мутация.

По мнению исследователей, за счет того, что отсутствие этого белка увеличивает тонус мышц, такие люди лучше переносят холод: в холодной воде у них не возникала дрожь, а только повышался мышечный тонус. По подсчетам ученых, с подобной мутацией живут почти полтора миллиона человек в мире, пишет «Daily Mail».