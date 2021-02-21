Воскресенье, 21 февраля 2021, 01:45

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Стало известно, почему не все мерзнут на холоде

Стало известно, почему не все мерзнут на холоде
21 февраля
20:07 2021
Версия для печати

Наверное, каждый знаком хоть с одним человеком, который не боится замерзнуть. И не потому, что слишком тепло одевается.

Исследователи из Каролинского института в Швеции решили найти этому феномену научное объяснение. К участию в эксперименте пригласили больше тридцати здоровых мужчин, возраст которых колебался от восемнадцати до сорока лет. Их поместили в воду с температурой плюс четырнадцать и попросили оставаться там до тех пор, пока температура тела испытуемых на снизилась до тридцати пяти с половиной градусов. 

После этого добровольцам измерили электрическую активность мышц и исследовали их состав, получив образцы методом биопсии. Тут и выяснилось, что у пятой части испытуемых отсутствует один из видов белка, который обычно находится только в быстрых мышечных волокнах. Причина – генетическая мутация.

По мнению исследователей, за счет того, что отсутствие этого белка увеличивает тонус мышц, такие люди лучше переносят холод: в холодной воде у них не возникала дрожь, а только повышался мышечный тонус. По подсчетам ученых, с подобной мутацией живут почти полтора миллиона человек в мире, пишет «Daily Mail».

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,61+0,64%
EUR21,34+0,63%
GBP24,69+0,65%
UAH0,63+0,64%
RON4,38+0,73%
RUB0,24+0,47%

Курсы валют в MDL на 21.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд