На примере города с тридцатитысячным населением ученые хотят проверить, можно ли с помощью вакцинации если не остановить, то, по крайней мере, затормозить распространение инфекции (в том числе бессимптомной). Разные исследования дают разный результат, и теперь специалисты надеются его уточнить. Для этого планируется сделать прививки вакциной китайского производства всем совершеннолетним жителям (исключая беременных женщин, кормящих матерей и лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями).

Правда, принудительно вакцинировать никого не будут, это дело добровольное, но жители других населенных пунктов бросились скупать и арендовать недвижимость в городе, чтобы иметь возможность сделать прививку. Однако власти заявили, что новоиспеченных горожан эксперимент не коснется.

За теми, кто получит вакцину, медики будут наблюдать целый год, хотя первые результаты ученые рассчитывают получить уже через три месяца. При этом самоизоляции требовать не будут, и жители города смогут ездить в другие города, сообщает «Live Science».