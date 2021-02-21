К такому выводу пришли британские ученые

Исследователи из Университета Халла в Великобритании уже в течение восьми лет наблюдают за дельфинами, живущими у побережья разных стран и даже разных континентов. И обратили внимание, что в их характерах очень много черт, сходных с приматами, в том числе с человеком. Хотя уже девяносто пять миллионов лет приматы обитают на суше, а дельфины – в воде.

К примеру, и дельфины-афалины, и шимпанзе живут в группах, состав и численность которых регулярно меняются. У тех и других достаточно большой размер мозга и, по мнению ученых, для обеспечения основных функций организма дельфинам такого объема мозгового вещества не требуется. Но его наличие способствует усилению мыслительной деятельности.

Опираясь на классификацию основных черт личности человека – открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, дружелюбие и невротизм – исследователи обнаружили у дельфинов большинство из этих факторов, и это даже больше, чем у обезьян. А сочетание высокой сознательности и низкого уровня невротизма оказалось характерно исключительно для дельфинов. К тому же у них, как и у людей, очень широкий круг контактов с сородичами.

Ученые не намерены останавливаться на уже полученных в ходе исследования результатах и будут продолжать наблюдения за дельфинами, сообщает «МИР 24».