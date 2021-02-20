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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон ответил на недипломатичный выпад Петера Михалко

Игорь Додон ответил на недипломатичный выпад Петера Михалко
20 февраля
20:47 2021
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Председатель ПСРМ прокомментировал заявление главы Делегации ЕС в Молдове Петера Михалко о том, что Евросоюз не намерен сотрудничать с парламентским большинством и правительством, к созданию которого причастны депутаты, фигурирующие в отчете Kroll о краже денег из банковской системы Молдовы.  

«Лично я уверен, что если бы эти самые депутаты, на которых ссылается господин посол как фигурирующих в отчете Kroll (кстати, Филип и другие тоже там есть), выступили в поддержку так называемых проевропейских партий и Майи Санду, сформировали ситуативное парламентское большинство, как в июле прошлого года, когда все вместе дружно голосовали в парламенте и попытались отправить в отставку правительство Кику, то западные партнёры по развитию молчали бы и ничего бы их не тревожило. Неужели двойные стандарты? Не может быть! Это же невозможно в цивилизованном демократическом европейском обществе. “Сукин сын, но наш”, – мы не раз это проходили в Молдове с 2009 по 2019 годы», – отметил лидер социалистов.

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