Запад полон решимости установить над Молдовой полный контроль. Чем ответит Россия

После того как в России развернулась история с Алексеем Навальным (с «фильмом- разоблачением» и агрессивным столкновениями на митингах), суть которой превращение «берлинского пациента» в «жертву режима», события в Белоруссии и Молдове уже не могут восприниматься иначе как взаимосвязанные, как определенные действия на «большой шахматной доске». Слишком очевидно, что суть этих действий — формирование единого антироссийского пространства на западном фланге России из постсоветских государств: Украины, Белоруссии и Молдовы.

«Аватар» коллективного Запада

Вмешательство Запада в предвыборные процессы в Белоруссии и Молдове было откровенным и наглым. И как показывали «разборы полетов», действия «революционеров», оппозиции, координировались из одного центра. Безусловно, сценарий для каждой из стран имел свои особенности, были задействованы разнообразные ресурсы. Но мощная предварительная подготовка и строгая координация организационных, информационных и дипломатических средств четко указывает на вовлеченность спецслужб. И мы помним, что служба внешней разведки России всякий раз выступала со своими оценками действий «западных партнеров».

Причины поражения Игоря Додона и победы Майи Санду на президентских выборах неоднократно разбирались, и эксперты отмечали роль внешнего фактора в итогах голосования.

Мы видели коллективные действиях зарубежных дипломатов, ЕС и США, их неоднократные заявления по фальсификации выборов социалистами, а также точечные удары-выступления послов, например, Дерека Хогана. Но была и невидимая работа с политическими лидерами и «гражданским обществом». Мы помним также участие в пропагандистских роликах за Майю Санду известных фигур — министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Дональда Туска. Причем материалы переводились на румынский язык. Активно агитацией за Санду занимались и иностранные СМИ. Прежде всего, Румынии. Государственный ресурс этой страны даже хвастался, что ему удалось охватить 400 000 активных пользователей из соседней Молдовы и мигрантов. Подключались СМИ Украины, Польши, Евроньюс, и, разумеется, бигтехи с их поисковыми преференциями, неконтролируемой рекламой и соцсетями.

Также мы стали свидетелями появления фильма-разоблачения об Игоре Додоне, якобы подготовленного НПО, истории с «телефоном президента», «разоблачением» участия российских политтехнологов в кампании Додона, наружным наблюдением за офисом ПСРМ и другими периодическими вбросами. Ну и, разумеется, на финише – «массовую мобилизацию «диаспоры», подключение миграционных и иных служб иностранных государств, подвоз избирателей. Словом, существовал изначальный хорошо продуманный и как по нотам реализованный план победы западного кандидата на президентских выборах в Молдове. Воплощение сценария предполагает выход за рамки интеллектуальных, организационных, информационных и финансовых возможностей штаба Майи Санду. Поэтому мы имеем весомые основания сделать вывод о победе в Молдове внешнего кандидата при поддержке иностранных спецслужб. Не просто ориентированного на США и ЕС, а «аватара» коллективного Запада. Эта роль изначально была уготована Майе Санду, поэтому никаких переговоров о ее замене на Андрея Нэстасе или кого-то еще не могло и быть в принципе.

Пройтись катком по стране

Но захват президентуры «энпэошниками» и бывшими приближенными Влада Филата был только первым пунктом плана, так как у главы государства не так много возможностей управлять страной. На втором этапе (а митинги оппозиции и аграриев по смене правительства и отставке парламента фактически были продолжением выборной кампании) процесс шел непрерывно. Таким образом, будет неверным понимать события в Молдове лишь как замену пророссийского президента на прозападного. Целью является взятие под контроль всех ветвей власти, парламента, правительства, а также СИБа, генпрокуратуры, судебной системы, КСТР, НАРЭ, банковской системы, зачистка политического поля от «агентов Кремля», то есть всевластие марионеток Запада в Молдове.

Отдельный пункт плана – принуждение к интеграции Приднестровья, форпоста России в регионе. Вначале — по-хорошему, а затем и с подключением силовых методов. То есть, Майя Санду должна пройтись катком по стране, превратив Молдову во вторую Украину. И в этой связи приветствие молдавского президента в Киеве украинских военных боевым кличем — оговорка по Фрейду. Только политическая.

Алгоритм действий: ломать противников через колено

В настоящий момент реализуется план по роспуску парламента, с тем, чтобы максимально использовать результаты и волну президентских выборов. Битва за парламент является решающей, поэтому те, кто думают, что Майя Санду должна подумать о стране, сформировать переходное действующее правительство, согласиться на компромисс, скорее всего, серьезно ошибаются.

Майя Санду будет действовать не так как того требуют интересы народа, законы, Конституция, а в соответствии с поставленными целями. По сути, не существует механизм отстранения от должности действующего президента, например, за узурпацию власти. В парламенте нет достаточно голосов, чтобы принять подобное решение, а на референдуме, если он состоится, едва ли удастся набрать чуть больше «За», чем получила нынешний глава государства на выборах в ноябре 2020 года. Поэтому политик будет действовать решительно, нагло, пытаться ломать противников через колено.

Для нее, в общем-то, не имеет значения какое именно решение примет Конституционный суд по запросу депутатов ПСРМ. Алгоритм ее действий был определен заранее, и он не изменился, когда ПСРМ, партия Шор и «За Молдову» выдвинули кандидатом Марианну Дурлештяну. На президента не повлияет решение Конституционного суда, если он выскажется за то, чтобы глава государства в обязательном порядке выдвинул кандидатуру парламентского большинства.

В существующих обстоятельствах трудно надеяться, что решение КС будет юридическим, а не политическим и коньюктурным. И как им бы оно не было на самом деле, Майя Санду все сделает, чтобы выдвинуть кандидатом Наталью Гаврилицу.

Как иностранные послы обрабатывают молдавских политиков

Мы наблюдаем, что иностранные дипломаты, работающие в Молдове, уже готовят почву для реализации этого сценария. В последнее время мы стали свидетелями встречи посла США в Молдове Дерека Хогана с лидером платформы DA Андреем Нэстасе, который предложил себя в качестве кандидата в премьеры. И этот ход нарушает планы Запада, так как Нэстасе является проевропейским, прорумынским кандидатом, и в случае если его поддержит ПСРМ и независимые, вся игра Майи Санду будет сломана. Именно поэтому и появился в офисе платформы DA американский дипломат.

Другой посол, от ЕС, Петер Михалко прибыл в штаб-квартиру ДПМ, еще одной силы, которая заявляет о своей проевропейской направленности и не стремится к роспуску парламента. Михалко, что стало ясно из его заявлений, убеждал Павла Филипа не поддерживать ни под каким предлогом кандидата ПСРМ, партии Шор и «За Молдову» Марианну Дурлештяну. Нельзя допустить, чтобы люди, замешанные в «краже века», участвовали в формировании нового правительства. Посла Евросоюза нисколько не смущало, что проблему он обсуждал с политиком и партией, которые занимались реализацией проекта «кража века». А, по мнению генпрокуратуры, бывший лидер ДПМ и является главным бенефициаром грандиозного финансового мошенничества, но вовсе не Илан Шор.

Еще один «горячий» апрель?

Действия дипломатов ЕС и США, безусловно, тянут на вмешательство во внутренние дела Молдовы и показывают, что сегодня политические процессы в государстве происходят под диктовку внешних сил, как и в соседней Украине. Эти силы обеспечивают полную поддержку линии Майи Санду, и в случае, если не получится реализовать мирный сценарий роспуска молдавского парламента, будет запущен другой – протестный. А рвущиеся в парламент «Наша партия» и ЛДПМ уже объявили о своем желании организовать жесткие митинги, и мы даже услышали призывы выйти на улицы. Пока это только запугивание оппонентов, но в случае, если план Майи Санду не сработает, то Молдову вновь ожидает «горячий апрель», как и в 2009 году.

Поэтому, те, кто ожидают, что 23 февраля на заседании Конституционного суда произойдет что-то очень важное, ошибаются. Логика событий, разворачивающихся в Молдове, неумолима. Действия предопределены, и за кулисами местным политикам иностранные игроки отдают команды.

Вектор движения предельно ясен.

В союзе с Украиной и Румынией

На днях состоялся украино-молдавский круглый стол, на котором эксперты двух стран заявили, что Республика Молдова и Украина «должны объединиться для решения общих проблем, особенно в борьбе с коррупцией и в противодействии негативному влиянию Российской Федерации». Примечательно, что Молдову представляли авторы печально известного плана по принуждению Приднестровья к интеграции с Молдовой — депутат ПДС Оазу Нантой и политолог Виталий Андриевский.

Оазу Нантой подчеркнул, что для того чтобы интеграция двух стран происходила на деле, в Молдове нужен другой парламент и правительство.

А Виталий Андриевский сосредоточился на гибридной войне с Россией и отметил, что Молдова самостоятельно не может противостоять в этой войне. И, тем не менее, Кишинев не должен «бояться сказать России о выводе её войск из приднестровского региона, не опасаться говорить об агрессии России в Украине, а также признать, что Крым аннексирован Российской Федерацией».

Политической акцией стала и доставка гуманитарного груза, помощи для борьбы с коронавирусом Молдове из Румынии. Колона машин прибыла на центральную площадь Кишинева, где ее встречала президент Майя Санду. В церемонии передачи гуманитарного груза принял участие министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Он заявил, что Молдова сумела вновь завоевать доверие западных партнеров, и заверил, что Бухарест продолжит поддерживать европейский путь РМ. Ауреску пожелал Майе Санду успехов на важном посту и сказал, что в Румынии «рады, что Молдавия снова стала надежным собеседником для своих западных партнеров». Но Кишиневу потребуется еще много решительных действий.

Таким образом, соседи с запада и с востока готовы сделать все, чтобы страна вернулась к «проевропейским ценностям» и включилась в создание общего пространства безопасности, где любое российское влияние исключено. Будет ли это в форме военного союза Украины, Грузии и Молдовы, либо в каком-то ином формате, уже не так важно. Главное — окончательно вывести Молдову из-под российского влияния. И чтобы процесс начался, нужно, как мы уже отмечали, чтобы Майя Санду и ее команда взяли парламент, правительство и все остальные институты публичной власти под свой контроль.

Когда Россию провоцируют — она действует

Будет ли Российская Федерация спокойно наблюдать, как прозападные марионетки в Молдове идут в наступление, приближая момент, когда Приднестровье окажется в кольце и полной блокаде, когда Тирасполю и России будет предъявлен ультиматум, а ситуация в регионе будет раскачиваться до тех пор, пока не взорвется окончательно?

Безусловно, не будет. Когда Владимир Путин сказал, что Россия Донбасс не бросит, то автоматом многие подумали, что эти слова могут распространяться и на Приднестровье. В случае если по наущению Запада кто-то решит «разморозить» приднестровский конфликт.

Конечно же, в России не заинтересованы, чтобы ситуация в Молдове развивалась в данном направлении. И для того, чтобы это не произошло, Москва должна наращивать потенциал собственных инструментов влияния в регионе. Президентские выборы в Молдове показали, что Запад использует самый широкий арсенал средств и реализует политику открытого вмешательства во внутренние дела нашей страны. По сути, ведет себя как слон в посудной лавке. На это не может не последовать соответствующая реакция РФ.

Все сценарии ведут к одному

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, показывает, что «паны» могут и «драку» начать. А это значит, что у «холопов» чубы затрещат. Поэтому Молдова должна готовиться к серьезному политическому противостоянию. Оно может быть в форме войны парламента и президента, двоевластия, «майдана» и даже провокаций в Приднестровье.

Только все эти сценарии ведут к одному – разрушению молдавской государственности. Нельзя исключить, что это и является конечной целью спецоперации под кодовым названием «Майя Санду».