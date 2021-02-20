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Газета "Кишиневские новости"

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Что обнаружили разведчики Украины в водах Балтийского моря

20 февраля
19:58 2021
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Служба внешней разведки Украины добыла необычайно секретную информацию: Россия намерена достроить газопровод «Северный поток-2», сообщает пресс-служба ведомства.

Мало того, рыцари плаща и кинжала из Незалежной выяснили точную дату того, когда это произойдет. «Россия возобновила интенсивные работы по достройке трубопровода «ударными темпами». На глубине 65-70 метров труба укладывается в два раза быстрее, чем на значительно меньших глубинах. Такой темп обусловлен политическим решением – как можно быстрее завершить строительство, по советской традиции приурочив его к празднику Дню России – 12 июня», – сообщают разведчики. Также они доложили, что, по их данным, российские суда «Финвал», «Умка», ледоколы «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев» неоднократно проходили через места, где зимуют водоплавающие птицы, на что должны обратить внимание экологи. Ранее глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что строительство «Северного потока-2» – вопрос жизни и смерти для Незалежной.

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