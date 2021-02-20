Адвокат белорусского оппозиционера Марии Колесниковой Людмила Козак лишена лицензии Квалификационной комиссией по вопросам адвокатской деятельности, сообщает TUT.by

Еще 24 сентября прошлого года ее задержали неизвестные по дороге в суд и доставили в центральное РУВД. Там был составлен протокол о том, что она оказывала сопротивление представителям правоохранительных органов. Женщину обыскали и изъяли документы, представляющие адвокатскую тайну. Ночь Козак провела в изоляторе. Это уже четвертый адвокат Колесниковой, которого лишили лицензии. По мнению квалификационной комиссии, Козак дискредитировала звание адвоката, что выразилось в совершении административного правонарушения. До того был лишен лицензии адвокат Колесниковой с 30-летним стажем Александр Пыльченко.