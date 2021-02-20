В Белоруссии адвокатов массово лишают лицензий
Адвокат белорусского оппозиционера Марии Колесниковой Людмила Козак лишена лицензии Квалификационной комиссией по вопросам адвокатской деятельности, сообщает TUT.by
Еще 24 сентября прошлого года ее задержали неизвестные по дороге в суд и доставили в центральное РУВД. Там был составлен протокол о том, что она оказывала сопротивление представителям правоохранительных органов. Женщину обыскали и изъяли документы, представляющие адвокатскую тайну. Ночь Козак провела в изоляторе. Это уже четвертый адвокат Колесниковой, которого лишили лицензии. По мнению квалификационной комиссии, Козак дискредитировала звание адвоката, что выразилось в совершении административного правонарушения. До того был лишен лицензии адвокат Колесниковой с 30-летним стажем Александр Пыльченко.