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Газета "Кишиневские новости"

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Кадырова подозревают в отдаче приказа убить грузинского матерщинника

20 февраля
19:57 2021
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К четырем годам лишения свободы приговорил суд Тбилиси россиянина Магомеда Гуциева, сообщает Би-Би-Си.

Его признали виновным в том, что он следил за телеведущим Георгием Габунией, ставшим известным тем, что в 2019 году в прямом эфире обматерил Владимира Путина. Согласно информации, озвученной в суде, россиянин по поддельным документам проник в Грузию. Полгода он следил за журналистом и собирал о нем личную информацию. Служба госбезопасности задержала его 13 июня прошлого года. Генеральный директор телеканала «Мтавари Архи» Ника Гварамия, полагает, что Гуциев выполнял задание главы Чечни Рамзана Кадырова, распорядившегося убить Габунию. Эксперты ожидают, когда в Тбилиси объявят о том, что при задержании Гуциева в его кармане было обнаружено отравляющее вещество «Новичок».

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