Вашингтон не намерен делиться с развивающимися странами вакциной от Covid-19, пока не будут привиты все американцы, цитирует «Страна» материал из газеты «Politico».

«Администрация Байдена не будет жертвовать бедным странам ни одной дозы вакцины против коронавируса до того, как большинство американцев будет вакцинировано», – в беседе с корреспондентом издания сказал высокопоставленный чиновник администрации президента. Ранее Байден заявил, что большинство граждан США будут привиты не ранее июля этого года. Только потом вакцины, произведенные в Соединенных Штатах, могут быть отправлены в страны третьего мира. При этом Вашингтон не перестает позиционировать себя перед «отсталыми» народами как некий нравственный ориентир.