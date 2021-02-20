На сегодняшний день в стране 161220 человек прошли лечение и 3760 умерли от инфекции COVID-19.

На 20 февраля в Молдове подтверждены 176245 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 5647 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16190 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3344 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 292 в крайне тяжелом состоянии (49 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).