Очередной протест в Сомали закончился стрельбой по митингующим. Кадры столкновения мирного населения с полицией в прямом эфире транслировали ВВС.

Парламентские выборы в Сомали должны были состояться еще 9-го февраля, однако власти страны приняли решение отложить их. Полномочия парламента истекли 27-го декабря 2020 года, президентский мандат главы Сомали Мохамеда Абдуллаха Мохамеда закончился 8-го февраля. Отсрочка как парламентских, так и президентских выборов всколыхнули общественность. Страна оказалась в глубоком конституционном кризисе. Сразу после объявления о переносе выборов, руководство Сомали ввело запрет на массовые мероприятия, оправдываясь пандемией коронавируса. Это не помешало лидерам оппозиции вывести граждан на протесты. Митинги прошли в столице Сомали Могадишо. Протестующие требовали, чтобы Мохамед Абдуллах Мохамед покинул пост, в ответ на что полиция принялась стрелять в воздух. Никаких данных о пострадавших нет. Представители силовых структур патрулируют улицы Могадишо. На одной из центральных улиц завязалась перестрелка между полицией и охраной оппозиции.