Пять партий могли бы войти в парламент, если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы. Таковы данные исследования компании „Intellect Group” в сотрудничестве с ассоциацией «SPERO».

Согласно данным, ПДС набирает 35,4%, ПСРМ – 31,5%, «Наша партия» – 9,9%, партия «Шор» – 8,9% и ДПМ – 5,4%.

После распределения мандатов ПДС может рассчитывать на 39 депутатов, ПСРМ – 35, «Наша партия» – 11, партия «Шор» – 11, а ДПМ – 6 мандатов.

В опросе участвовали свыше 1100 респондентов в период с 9 до 16 февраля. Погрешность составляет 3%.