Свыше 70% граждан дали негативную оценку правительству Гаврилицэ
19 февраля
21:27 2021
Свыше 70% граждан Молдовы считают, что правительство Натальи Гаврилицэ является непрофессиональным. Таковы данные исследования компании „Intellect Group” в сотрудничестве с ассоциацией «SPERO».
Согласно исследованию, только 2,5% опрошенных ответили, что данный кабмин, выдвинутый Майей Санду, состоит из профессионалов. Остальные не смогли или не пожелали ответить на вопрос.
В опросе участвовали свыше 1100 респондентов в период с 9 до 16 февраля. Погрешность составляет 3%.