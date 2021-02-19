Свыше 70% граждан Молдовы считают, что правительство Натальи Гаврилицэ является непрофессиональным. Таковы данные исследования компании „Intellect Group” в сотрудничестве с ассоциацией «SPERO».

Согласно исследованию, только 2,5% опрошенных ответили, что данный кабмин, выдвинутый Майей Санду, состоит из профессионалов. Остальные не смогли или не пожелали ответить на вопрос.

В опросе участвовали свыше 1100 респондентов в период с 9 до 16 февраля. Погрешность составляет 3%.