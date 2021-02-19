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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 февраля 160619 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 февраля 160619 излечившихся
19 февраля
21:07 2021
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На сегодняшний день в стране 160619 человек прошли лечение и 3739 умерли от инфекции COVID-19.  

На 19 февраля в Молдове подтверждены 175183 случая заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 5503 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16027 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3318 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 296 в крайне тяжелом состоянии (52 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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