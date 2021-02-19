В течение прошедшего дня, 19 февраля, зарегистрированы еще 22 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 64-летний мужчина из Страшенского района, 55-летний мужчина из Теленештского района, 76-летняя женщина из Хынчештского района, 60-летний мужчина из Окницкого района, 56-летний мужчина из Окницкого района, 79-летний мужчина из Кишинева, 81-летняя женщина из Кишинева, 65-летняя женщина из Криулянского района, 61-летняя женщина из Каларашского района, 72-летняя женщина из Кишинева, 77-летний мужчина из Кишинева, 85-летняя женщина из Кишинева, 74-летний мужчина из района Дрокия, 73-летний мужчина из района Тараклия, 65-летняя женщина из Яловенского района, 56-летняя женщина из Чимишлийского района, 60-летняя женщина из района Чимишлия, 70-летний мужчина из района Чимишлия, 48-летняя женщина из Тараклийского района, 78-летняя женщина из Кишинева, медсестра из Чадыр-Лунги, врач из Кишинева

На вечер 19 февраля 160619 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3739 человек умерли от инфекции.