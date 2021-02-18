На сегодняшний день в стране 159931 человек прошел лечение и 3717 умерли от инфекции COVID-19.

На 18 февраля в Молдове подтверждены 174155 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 5383 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15622 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3226 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 285 в крайне тяжелом состоянии (49 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).