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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 февраля 159931 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 февраля 159931 излечившийся
18 февраля
18:27 2021
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На сегодняшний день в стране 159931 человек прошел лечение и 3717 умерли от инфекции COVID-19.  

На 18 февраля в Молдове подтверждены 174155 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 5383 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15622 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3226 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 285 в крайне тяжелом состоянии (49 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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