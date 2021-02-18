В течение прошедшего дня, 18 февраля, зарегистрированы еще 20 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 74-летний мужчина из Сынжерейского района, 65-летний мужчина из Рышканского района, 72-летняя женщина из Новоаненского района, 92-летний мужчина из Тараклийского района, 71-летняя женщина из муниципия Бельцы, 74-летний мужчина из муниципия Бельцы, 74-летний мужчина из Единецкого района, 62-летняя женщина из Фалештского района, 57-летняя женщина из Дубоссарского района, 71-летний мужчина из Глодянского района, 70-летняя женщина из Глодянского района, 63-летний мужчина из Хынчештского района, 65-летний мужчина из Хынчештского района, 79-летняя женщина из Хынчештского района, 73-летний мужчина из Кишинева, 57-летняя женщина из Оргеева, 70-летний мужчина из Оргеева, 60-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 56-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 80-летний мужчина из Единецкого района.

На вечер 18 февраля 159931 человек выздоровел после заражения вирусом COVID-19 и 3717 человек умерли от инфекции.