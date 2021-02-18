Специалисты Центра комплексной профилактики рака Тель-Авивского медицинского центра в Израиле разработали иммунную терапию для лечения пациентов с коронавирусом. Методика основана на том, что новый препарат способен полностью подавлять воспалительную реакцию организма (ее еще называют «цитокиновым штормом»), которая возникает из-за слишком сильного ответа иммунной системы на действие попавших в организм чужеродных белков коронавируса.

Новый препарат испытали на пациентах, находившихся в тяжелом состоянии или состоянии средней тяжести. Тридцати больным давали вдыхать лекарство – так оно быстро попадает прямо в легкие – в течение пяти дней. Сеанс ингаляции длился несколько минут. В результате все пациенты полностью выздоровели, только одному из них для излечения потребовалось около недели, а остальным оказалось достаточно двух-трех дней.

Препарат не дает нежелательных побочных эффектов, возникающих при применении медикаментов в виде таблеток или инъекций, производство его недорого и занимает мало времени. Таким образом, разработчики считают, что обеспечение изобретенным или лекарством клиник и аптек в разных странах не составит большой проблемы, сообщает телеканал «Доктор».