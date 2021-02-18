Специалисты из Университета Сан-Диего в США разработали технологию, не имеющую аналогов в мире. Они создали особый пластырь, умеющий контролировать артериальное давление, частоту пульса и уровень кофеина и алкоголя в крови.

Принцип действия пластыря – отражение ультразвуковых волн от артерий, так фиксируется давление, а химические датчики, анализирующие пот человека, выявляют другие показатели. Как считают разработчики, пластырь послужит заменой многим медицинским приборам, использующимся сегодня для контроля за состоянием здоровья пациентов. Особенно важно такое наблюдение для людей, страдающих хроническими заболеваниями, требующими постоянного мониторинга ряда показателей.

Пока пластырь функционирует только при наличии внешнего источника питания и монитора для отображения результатов наблюдений. Однако инженеры работают над усовершенствованием изобретения, чтобы оно могло действовать в автономном режиме, сообщает телеканал «Доктор».