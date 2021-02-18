Депутаты Львовского областного совета обратились к центральным властям с просьбой предоставить правовой статус ветеранам, воевавшим в составе дивизии СС «Галичина», сообщает «Страна».

В прошении говорится, что в законе от 9 апреля 2015 года борцами за независимость считаются бойцы Украинской народной республики, Западноукраинской народной республики, Гетманщины, Карпатской Украины и прочих, но, к сожалению, эсэсовцев среди них нет. «Дивизионщики до сих пор не признаны на государственном уровне, лишены социальных льгот. Большинство из них – не реабилитированы. С целью восстановления исторической справедливости обращаемся к вам с просьбой инициировать на рассмотрение Верховной Рады вопрос о внесении изменений в Закон Украины “О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке”», – говорится в обращении львовских депутатов.

Депутат от Партии «Европейская солидарность» и бывший глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович еще летом 2020-го заявил, что в состав дивизии СС «Галичина» входили украинцы, которых силой и пропагандой заставили воевать за интересы Германии. При этом документально зафиксировано, что, когда в 1943-м было объявлено о формировании подразделения, поступило 80 тысяч заявлений от желающих вступить в него. Это примерно в восемь раз больше, чем требовалось. «Галичина» участвовала в карательных экспедициях в Польше, в боях с югославскими и словацкими партизанами, участвовала в обороне Вены. Решением Нюренбергского трибунала войска СС, без исключений, признаны преступной организацией. В отличие от Украины, во Франции, например, никому даже в голову прийти не может предложить считать героями людей, служивших в добровольческой дивизии СС «Шарлемань».