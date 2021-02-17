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Газета "Кишиневские новости"

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Бюджетные расходы на администрацию президента Санду продолжают расти

Бюджетные расходы на администрацию президента Санду продолжают расти
17 февраля
19:38 2021
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В нынешнем году аппарат президента Майи Санду планирует закупить медикаменты на общую сумму в 250 тыс. леев. Такая информация содержится в Плане аппарата президента РМ о закупках товаров и услуг на 2021 год, подписанном генеральным секретарем президентской администрации Андреем Спыну. Приобретенные лекарства будут использоваться сотрудниками ведомства.

Отметим, что, согласно отчету об использовании бюджета за 2020 год, по этой статье расходов в период эпидемии было потрачено 110 тыс. леев – вдвое меньше, чем планируется в нынешнем году.

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