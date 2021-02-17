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Газета "Кишиневские новости"

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Появилась одноразовая маска, способная уничтожать коронавирус

17 февраля
18:47 2021
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Если до сих пор одноразовые маски считались средством, препятствующим заражению коронавирусом, то теперь французские специалисты разработали маску, способную просто обезвреживать инфекцию, а не просто блокировать ее проникновение в организм.  

Маска четырехслойная, один из слоев обладает усиленными бактерицидными и антивирусными свойствами за счет содержания особых веществ. В частности, циклодекстрин получается при расщеплении глюкозы, его антивирусная активность давно известна. Второе вещество – четвертичный аммиак – находит широкое применение в целях обеззараживания поверхностей. 

Маски уже доступны для приобретения по заказу, причем хирургические вдвое дешевле тех, что предназначены другим пользователям, сообщает телеканал «Доктор».  

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