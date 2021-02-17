Если до сих пор одноразовые маски считались средством, препятствующим заражению коронавирусом, то теперь французские специалисты разработали маску, способную просто обезвреживать инфекцию, а не просто блокировать ее проникновение в организм.

Маска четырехслойная, один из слоев обладает усиленными бактерицидными и антивирусными свойствами за счет содержания особых веществ. В частности, циклодекстрин получается при расщеплении глюкозы, его антивирусная активность давно известна. Второе вещество – четвертичный аммиак – находит широкое применение в целях обеззараживания поверхностей.

Маски уже доступны для приобретения по заказу, причем хирургические вдвое дешевле тех, что предназначены другим пользователям, сообщает телеканал «Доктор».