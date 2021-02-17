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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Перелетные птицы ориентируются по магнитному полю Земли

17 февраля
17:28 2021
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Ученых давно интересовало, почему перелетные птицы, преодолевая многотысячекилометровые расстояния, всегда безошибочно достигают намеченных точек. Исследователи из Великобритании и Германии высказали предположение, что пернатые ориентируются в полете по магнитному полю Земли, используя систему, подобную GPS-навигации.  

В эксперименте птиц посадили в клетки и наблюдали за их поведением. Оказалось, что они стремились вылететь в том направлении, куда обычно направляются во время перелета. Это определили по царапинам, оставленным птицами при попытке вылететь. А затем с помощью специальных приборов поменяли полюса магнитного поля вокруг клеток с птицами. И те изменили направление предполагаемого полета. То есть внутренний компас пернатых сориентировался по новым показателям.

Правда, какой именно орган выступает в роли этого внутреннего комплекса, пока неясно, и это является предметом дальнейшего исследования, сообщает «The Conversation».

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