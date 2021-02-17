Ученых давно интересовало, почему перелетные птицы, преодолевая многотысячекилометровые расстояния, всегда безошибочно достигают намеченных точек. Исследователи из Великобритании и Германии высказали предположение, что пернатые ориентируются в полете по магнитному полю Земли, используя систему, подобную GPS-навигации.

В эксперименте птиц посадили в клетки и наблюдали за их поведением. Оказалось, что они стремились вылететь в том направлении, куда обычно направляются во время перелета. Это определили по царапинам, оставленным птицами при попытке вылететь. А затем с помощью специальных приборов поменяли полюса магнитного поля вокруг клеток с птицами. И те изменили направление предполагаемого полета. То есть внутренний компас пернатых сориентировался по новым показателям.

Правда, какой именно орган выступает в роли этого внутреннего комплекса, пока неясно, и это является предметом дальнейшего исследования, сообщает «The Conversation».