Молдова 23 февраля может стать… президентской республикой
Игорь Додон считает, что 23 февраля станет ясно, может ли Молдова одним лишь решением КС из парламентской республики вдруг стать президентской.
Если КС изменит свои же решения от 2015 и 2020 г.г., то тогда у президента появятся безграничные возможности блокировать работу любого парламента. Об этом сообщил председатель ПСРМ Игорь Додон.
«Пункт 5 сегодняшнего решения КС четко разъясняет: Парламент не может собраться и обсуждать вопрос по вотуму доверия правительству, пока не будет принято окончательное решение КС.
Так что по факту Декрет о повторном выдвижении Гаврилицэ приостановлен!!!» – написал Игорь Додон в социальных сетях.
Также он дал понять, что 23 февраля станет ясно, по какому пути будет развиваться политическая ситуация в Молдове.
«Вот тогда и будет понятно, может ли Молдова одним лишь решением КС из парламентской республики вдруг стать президентской. Потому что, если КС изменит свои же решения от 2015 и 2020 г.г., то тогда у президента появятся безграничные возможности блокировать работу любого парламента, распускать его и доводить ситуацию до досрочных выборов столько раз, сколько посчитает необходимым, до тех пор, пока в парламенте не будет большинства, сформированного из однопартийцев или сторонников президента. Очень опасный прецедент …», – заключил Игорь Додон.