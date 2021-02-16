Игорь Додон считает, что 23 февраля станет ясно, может ли Молдова одним лишь решением КС из парламентской республики вдруг стать президентской.

Если КС изменит свои же решения от 2015 и 2020 г.г., то тогда у президента появятся безграничные возможности блокировать работу любого парламента. Об этом сообщил председатель ПСРМ Игорь Додон.

«Пункт 5 сегодняшнего решения КС четко разъясняет: Парламент не может собраться и обсуждать вопрос по вотуму доверия правительству, пока не будет принято окончательное решение КС.

Так что по факту Декрет о повторном выдвижении Гаврилицэ приостановлен!!!» – написал Игорь Додон в социальных сетях.

Также он дал понять, что 23 февраля станет ясно, по какому пути будет развиваться политическая ситуация в Молдове.

«Вот тогда и будет понятно, может ли Молдова одним лишь решением КС из парламентской республики вдруг стать президентской. Потому что, если КС изменит свои же решения от 2015 и 2020 г.г., то тогда у президента появятся безграничные возможности блокировать работу любого парламента, распускать его и доводить ситуацию до досрочных выборов столько раз, сколько посчитает необходимым, до тех пор, пока в парламенте не будет большинства, сформированного из однопартийцев или сторонников президента. Очень опасный прецедент …», – заключил Игорь Додон.