Министры иностранных дел Сергей Лавров и Рашид Мередов подписали совместное соглашение о неразмещении первыми в космосе оружия, сообщает «Хроники Туркменистана».

«Документ стал очередным шагом в рамках глобализации международной инициативы, подтвердив решимость государств объединить усилия для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве», – говорится в сообщении для СМИ российского МИДа. У Туркменистана есть свой телекоммуникационный спутник, запущенный в 2015 году. Он был собран французской компанией, а выведен на орбиту американской ракетой. В Ашхабаде намерены отправить в околоземное пространство в ближайшее время еще один спутник, но теперь уже с помощью России.