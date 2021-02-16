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Газета "Кишиневские новости"

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Туркменистан обязался не размещать оружие на Луне

16 февраля
20:08 2021
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Министры иностранных дел Сергей Лавров и Рашид Мередов подписали совместное соглашение о неразмещении первыми в космосе оружия, сообщает «Хроники Туркменистана».

«Документ стал очередным шагом в рамках глобализации международной инициативы, подтвердив решимость государств объединить усилия для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве», – говорится в сообщении для СМИ российского МИДа. У Туркменистана есть свой телекоммуникационный спутник, запущенный в 2015 году. Он был собран французской компанией, а выведен на орбиту американской ракетой. В Ашхабаде намерены отправить в околоземное пространство в ближайшее время еще один спутник, но теперь уже с помощью России. 

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