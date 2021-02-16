Бюро Либерально-демократической партии Молдовы распространило заявление, в котором сообщается: если социалисты и платформа «За Молдову» создадут парламентское большинство, сторонники ЛДПМ выйдут на акцию протеста.

Также либеральные демократы призвали президента Майю Санду при выдвижении кандидата в премьер-министры соблюдать Конституцию. Однако если глава государства будет следовать букве и духу Основного закона, то она должна поставить во главе кабинета министров кандидата от Партии социалистов Марианну Дурлештяну. Ее кандидатуру уже предложило парламентское большинство, состоящее из неформального союза социалистов и платформы «За Молдову». Но либеральные демократы против этого. Впрочем, не надо искать в их заявлениях логику. Если председателем партии, после отсидки за мошенничество, вновь избран Владимир Филат, в адекватности руководства ЛДПМ можно усомниться.