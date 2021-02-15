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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 февраля 158005 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 февраля 158005 излечившихся
15 февраля
22:27 2021
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На сегодняшний день в стране 158005 человек прошли лечение и 3661 умер от инфекции COVID-19.  

На 15 февраля в Молдове подтверждены 170549 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 4918 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15083 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3175 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 281 в крайне тяжелом состоянии (59 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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