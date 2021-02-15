Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана осудили некоторых сенаторов США, сообщает vesti.az.

Несколько членов верхней палаты Конгресса подписали письмо и направили его президенту Джозефу Байдену. В нем подвергнута критике недавняя помощь, оказанная Турцией в войне Азербайджана против Армении. Депутаты Меджлиса в своем заявлении по этому поводу указывают, что авторы послания почему-то никогда не осуждали Ереван, оккупировавший, по их мнению, Карабах. «В соответствии с международным правом, Азербайджанская Республика по итогам 44-дневной Отечественной войны освободила свои земли от оккупации и тем самым обеспечила выполнение известных резолюций Совета безопасности ООН», – говорится в заявлении.