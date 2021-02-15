Армянский омбудсмен Арман Татоян представил очередные факты того, что Азербайджан на уровне государственной политики воспитывает в своих гражданах армянофобию.

Правозащитник приводит слова президента Ильхама Алиева на официальных мероприятиях, где он называет соседний народ «фашистами», «диким племенем». «Мы продолжим прогонять этих лжецов. Они видят, что мы преподаем им урок, который они никогда не забудут. У них нет ни совести, ни порядочности! У них нет даже мозга! Тридцать лет он (Карабах, ред.) был в руках чудовищ, диких зверей, в руках шакалов», – цитирует азербайджанского президента Татоян.