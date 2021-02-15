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Газета "Кишиневские новости"

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Лукашенко намерен попросить у Путина денег

15 февраля
12:48 2021
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Министр иностранных дел Белоруссии Валадимир Макей рассказал в интервью агентству РБК о том, что Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут двустороннюю встречу в конце февраля.

Она готовилась уже давно, детали неоднократно проговаривали премьер-министры Белоруссии и России. «Более того, я считаю, что как раз последние события, которые происходят внутри и вокруг наших стран, могут и обязательно подтолкнут нас к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате и рано или поздно – в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза», – отметил Макей. Он также не исключил того, что Лукашенко, для поддержки белорусской экономики, попросит у Москвы очередной кредит.

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