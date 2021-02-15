На выборах парламента автономного сообщества Каталонии победили сторонники ее отделения от Испании, сообщает Би-Би-Си.

Три партии, поставившие себе целью отделения региона от страны получают 74 депутатских мандата из 135. Социалистическая партия, выступающая против сецессии, набрала всего 33 депутатских места. Явка – 53 процента считается низкой, объясняют это коронакризисом и введенными из-за него ограничениями. Конституция Испании не предполагает отделения каких-либо регионов. Каталония пытается выйти из под контроля Мадрида с конца девятнадцатого века. В 1979 году она получила статус автономии. В 2017-м местные власти провели референдум о независимости, его результаты центральные власти объявили незаконными. Каталония – самый богатый регион Испании.