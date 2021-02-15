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Газета "Кишиневские новости"

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Каталонский сепаратизм живее всех живых

Каталонский сепаратизм живее всех живых
15 февраля
12:47 2021
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На выборах парламента автономного сообщества Каталонии победили сторонники ее отделения от Испании, сообщает Би-Би-Си.

Три партии, поставившие себе целью отделения региона от страны получают 74 депутатских мандата из 135. Социалистическая партия, выступающая против сецессии, набрала всего 33 депутатских места. Явка – 53 процента считается низкой, объясняют это коронакризисом и введенными из-за него ограничениями. Конституция Испании не предполагает отделения каких-либо регионов. Каталония пытается выйти из под контроля Мадрида с конца девятнадцатого века. В 1979 году она получила статус автономии. В 2017-м местные власти провели референдум о независимости, его результаты центральные власти объявили незаконными. Каталония – самый богатый регион Испании. 

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