В День всех влюбленных в нескольких российских городах прошел флешмоб в поддержку оппозиционного властям блогера Алексея Навального, сообщает Би-Би-Си.

В 20.00 некоторые граждане России вышли на улицу и включили фонари своих мобильных телефонов. Глава штаба Навального Леонид Волков заявил, что таким образом люди «увидят, что они не одиноки». Корреспондент Би-Би-Си Елизавета Фохт рассказала, что во дворе одного из домов в Тверском районе Москвы появились с телефонами целых три человека. Одного из них, Юрия, она цитирует: «Нам грустно, что никого, кроме нас, здесь нет. Кажется, что мы все-таки в центре. Это место, где, наверное, можно ожидать чуть больше людей осведомленных. Тут в доме живут сотни, возможно, больше тысячи человек. Но нет. Грустно». Во двор дома, где до 2016-го жил Навальный, пришли с фонариками пять человек. Нечто подобное наблюдалось и в Санкт-Петербурге.