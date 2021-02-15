Понедельник, 15 февраля 2021, 18:11

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Как Майя Санду, вместо обещанного сокращения расходов, увеличила их

Как Майя Санду, вместо обещанного сокращения расходов, увеличила их
15 февраля
12:18 2021
Версия для печати

Администрация президента Майи Санду потратит в нынешнем году на 5 млн больше, чем в 2020 году ее предшественник Игорь Додон. Покупать планируют цветы, мебель, компьютеры.

Такие данные содержатся в официальных документах, опубликованных на сайте президентской администрации. Так, если в 2020 году администрация Игоря Додона потратила 24,79 млн леев, то в 2021 году расходы запланированы в размере 29,75 млн леев.

Среди расходов, запланированных Майей Санду, числится рост потребления электроэнергии – 2,4 млн леев только в первом квартале. Отметим, что за весь 2020 год на эти цели ушло 2,4 млн леев. Значительная сумма – 280 тыс. леев – предусмотрена на цветы. И тоже только за первый квартал.

При том, что глава государства во время избирательной кампании критиковала своего оппонента, теперь Майя Санду поменяла свои приоритеты. Согласно документу, в начале этого года планируется закупить мебель – на 200 тыс. леев. Еще 250 тыс. потратят на компьютеры и другую технику.

В бюджете на 2021 год предусмотрены и расходы на личные блокноты сотрудников. На эти цели потратят 30 тыс. леев.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,32–0,37%
EUR21,01–0,32%
GBP24,07–0,18%
UAH0,62–0,35%
RON4,31–0,32%
RUB0,24–0,05%

Курсы валют в MDL на 15.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд