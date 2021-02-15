Администрация президента Майи Санду потратит в нынешнем году на 5 млн больше, чем в 2020 году ее предшественник Игорь Додон. Покупать планируют цветы, мебель, компьютеры.

Такие данные содержатся в официальных документах, опубликованных на сайте президентской администрации. Так, если в 2020 году администрация Игоря Додона потратила 24,79 млн леев, то в 2021 году расходы запланированы в размере 29,75 млн леев.

Среди расходов, запланированных Майей Санду, числится рост потребления электроэнергии – 2,4 млн леев только в первом квартале. Отметим, что за весь 2020 год на эти цели ушло 2,4 млн леев. Значительная сумма – 280 тыс. леев – предусмотрена на цветы. И тоже только за первый квартал.

При том, что глава государства во время избирательной кампании критиковала своего оппонента, теперь Майя Санду поменяла свои приоритеты. Согласно документу, в начале этого года планируется закупить мебель – на 200 тыс. леев. Еще 250 тыс. потратят на компьютеры и другую технику.

В бюджете на 2021 год предусмотрены и расходы на личные блокноты сотрудников. На эти цели потратят 30 тыс. леев.