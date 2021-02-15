Дню Святого Валентина посвящается

Небеса позаботилось о том, чтобы в короткой паузе между двумя актами политического спектакля мы хотя бы на чуток упали в обморок вдумчивости.

На Молдову ниспосланы несколько дней с жёсткими морозами и злым ветром, чтобы, слегка отойдя от дел, мы прислонились к горячей печке или тёплому радиатору отопления.

Как и от театральных зрителей, от нас сейчас мало что зависит: дальнейшая судьба сценарного развития политического шоу временно перешла в руки одного из главных героев полуреальной-полувымышленной пьесы. Как решит наш священный Конституционный суд через пару дней, так вроде бы и должен быть прочерчен зигзаг финального сюжета.

Помнится, пьесу эту мы не раз уже смотрели прежде, а некоторые даже читали серьёзные рецензии на неё. Но ведь никто заранее не знает, что творится в голове приглашенного из-за рубежа непредсказуемого Самого Главного Режиссёра… Может статься, что для высокого суда, как и для президента Майи Санду, Конституция на минуточку окажется тем куцым веничком, которым стряхивают снег с обуви, прежде чем шагнуть в благоухающий тёплом деревенский дом.

У моего сельского камина, где урчащий дымоход опасно играет с огнём, драматически изображая наше древнее прошлое, почудились мне «Птицы нашей молодости» Иона Друцэ. Даже в то жуткое время, когда твёрдолобость цензуры сменила на посту диктаторскую кирзу, когда километр асфальта был важнее щепотки доброты, мы в глубине души всё же помнили: любовь, незапятнанное имя и простое человеческое сострадание важнее результатов пятилетки. Хорошие отношения с высокими чинами считались всегда преимуществом, но никак не достоинством…

А вспомнилась мне именно та удачная постановка театра “Лучафэрул”, где главная героиня нежно прижимается щекой к ладони отца, затем матери и после задумчивой паузы целует их руки. В понимании нашего современного гражданского общества этот старинный обычай, почти ритуал, выглядит, скорее всего, как акт неполиткорректности даже на свадьбе или на театральном помосте.

Любить политика – нелепость, а его любовь к народу – чувство, близкое к извращению. Беззаветное фанатичное благоговение по отношению к вождям вскормило чудовищный феномен железной руки пыточных режимов Иосифа Виссарионовича и обезумевшего австрийского фельдфебеля, так озверело надругавшихся над человечеством за какие-то два десятка лет до полёта в космос. Однако история нас учит, что ничему не учит. Почти забытое любвеобильное отношение молдаван к Воронину и, наоборот, безответная любовь Плахотнюка к нашей дорогой Молдове почему-то не сделали нас ни счастливее, ни хоть сколько-нибудь мудрее.

Порой на митингах или в социальных сетях мы находим такие доказательства и мотивы необузданной преданности многих мифу о Майе Санду, такое буйное желание выцарапать глаза её политическим оппонентам, что невольно становятся слышны шумы и запахи газовой камеры и треск выстрелов заградительных отрядов. Я не говорю уже о том, как мила ушам некоторых из сограждан фальшиво-показушная любовь Майи Санду. Сама президентесса-дебютант как-то назвала такое чувство «нетоксичным»…