Общество получит от Майи Санду ровно то же, что получило и от Владимира Филата. Такого мнения придерживается политик Серджиу Мокану. Лидер движения «Antimafie» считает, что теперь Майя Санду повторяет под копирку историю своего бывшего лидера партии, а в скором времени люди поймут, что она обманула их надежды.

«Это коллективная шизофрения не родилась вместе с Майей Санду. Был период, когда Филат был как сегодняшняя Майя Санду. Филата приглашали на все телеканалы. Я посмотрел, как он раньше говорил, как журналистки с него пыль сдували, как он говорил в нос и рассказывал о том, какую пользу принесет стране и о том, что знает, что делать», – сказал Мокану.

По мнению Мокану, восхваление Майи Санду, которое можно сегодня наблюдать, трансформируется в большое разочарование. Мокану напомнил, что подобная ситуация наблюдалась и в 2009-2012 годах, когда Молдовой управляли Альянсы за европейскую интеграцию.

«У них был стресс из-за того, что, если не будет избран президент Молдовы, придется снова идти на досрочные выборы и кризис усугубится. Очень похожая ситуация, даже если ее элементы немного другие, чем сейчас. По отношению к Тимофти при этой коллективной паранойе те же самые тексты цитировали. Когда Тимофти избрали, к Дворцу Республики пришли несколько тысяч человек и рыдали. Гимпу говорил, что этот президент послан нам Богом, а Филат был с сумками. Все было отлично. Все было разложено по местам и больше не оставалось ничего, кроме как купаться в этой коллективной любви и наслаждаться каждым днем существования», – с сарказмом говорит политик.