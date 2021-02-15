Президент Гурбангулы Бердымухамедов распорядился увеличить в 2021-м количество высаживаемых ежегодно деревьев, сообщает «Хроники Туркменистана».

По случаю 30-летия независимости глава государства решил, что в Ашхабаде надо посадить 10 миллионов, а в регионах 20 миллионов саженцев. Этим будут заниматься все министерства, ведомства, районные советы. Обеспечит их посадочным материалом министерство сельского хозяйства и окружающей среды. До 2019-го ежегодно высаживалось около 3 миллионов деревьев, в прошлом эту планку подняли до 10 миллионов. В мероприятии традиционно в добровольно-принудительном порядке задействуются школьники старших классов и студенты.