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Газета "Кишиневские новости"

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Туркменскую пустыню приказано превратить в сад

Туркменскую пустыню приказано превратить в сад
15 февраля
12:08 2021
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Президент Гурбангулы Бердымухамедов распорядился увеличить в 2021-м количество высаживаемых ежегодно деревьев, сообщает «Хроники Туркменистана».

По случаю 30-летия независимости глава государства решил, что в Ашхабаде надо посадить 10 миллионов, а в регионах 20 миллионов саженцев. Этим будут заниматься все министерства, ведомства, районные советы. Обеспечит их посадочным материалом министерство сельского хозяйства и окружающей среды. До 2019-го ежегодно высаживалось около 3 миллионов деревьев, в прошлом эту планку подняли до 10 миллионов. В мероприятии традиционно в добровольно-принудительном порядке задействуются школьники старших классов и студенты.

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