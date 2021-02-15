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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Украина продемонстрирует самолеты, ракетные комплексы и танк «Оплот»

15 февраля
12:08 2021
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В Киеве, по случаю 30-летия независимости, на земле, на воде и в воздухе пройдет военный парад, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Торжества с участием кораблей Военно-морского флота состоятся в Одессе, Николаеве, Измаиле и Херсоне. В небе над столицей, возможно, пронесутся все 50 боеготовых самолетов Военно-воздушных сил. В параде примут участие около 4 тысяч военнослужащих. По брусчатке столицы пройдет 250 единиц техники, включая новейшие: реактивную систему залпового огня «Ольха», береговой противокорабельный комплекс «Нептун», оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром», провезут даже турецкие беспилотные аппараты «Байрактар». Также в параде может принять участие танк «Оплот»,  единственный экземпляр которого сейчас доделывают на харьковском «Заводе имени Малышева», сообщает Defense Express. 

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