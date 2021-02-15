ПСРМ будет поддерживать ветеранов войны в Афганистане и решать проблемы, с которыми они сталкиваются. Об этом сообщил Игорь Додон в своем обращении по случаю годовщины вывода войск из Афганистана.

«Ежегодно 15 февраля мы с болью в душе вспоминаем о погибших на войне в Афганистане. В этих кровопролитных боях участвовало более 12 000 молдаван, 301 из них так и не вернулся с поля боя. Долг каждого из нас – чтить память погибших героев и в то же время поддерживать тех, кто сегодня вспоминает ужасы прошлого», – напомнил председатель ПСРМ.

Игорь Додон подчеркнул, что всегда поддерживал инициативы, направленные на решение проблем ветеранов.

«Мы стремимся и дальше поддерживать вас и решать проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. В этом смысле команда ПСРМ предложит на рассмотрение законодательного органа конкретные законопроекты.

Мы искренне благодарим вас за преданность, героизм и жертвы, принесенные во имя Мира. Желаем вам здоровья и процветания!» – отметил Игорь Додон.