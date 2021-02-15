Понедельник, 15 февраля 2021, 12:33

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Додон: Мы с болью в душе вспоминаем о погибших на войне в Афганистане

Додон: Мы с болью в душе вспоминаем о погибших на войне в Афганистане
15 февраля
10:57 2021
Версия для печати

ПСРМ будет поддерживать ветеранов войны в Афганистане и решать проблемы, с которыми они сталкиваются. Об этом сообщил Игорь Додон в своем обращении по случаю годовщины вывода войск из Афганистана.

«Ежегодно 15 февраля мы с болью в душе вспоминаем о погибших на войне в Афганистане. В этих кровопролитных боях участвовало более 12 000 молдаван, 301 из них так и не вернулся с поля боя. Долг каждого из нас – чтить память погибших героев и в то же время поддерживать тех, кто сегодня вспоминает ужасы прошлого», – напомнил председатель ПСРМ.

Игорь Додон подчеркнул, что всегда поддерживал инициативы, направленные на решение проблем ветеранов.

«Мы стремимся и дальше поддерживать вас и решать проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. В этом смысле команда ПСРМ предложит на рассмотрение законодательного органа конкретные законопроекты.

Мы искренне благодарим вас за преданность, героизм и жертвы, принесенные во имя Мира. Желаем вам здоровья и процветания!» – отметил Игорь Додон.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,39+0,01%
EUR21,10+0,11%
GBP24,18+0,25%
UAH0,63+0,19%
RON4,33+0,13%
RUB0,24+0,42%

Курсы валют в MDL на 15.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд