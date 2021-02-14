Президент Молдовы

Молдова является парламентской республикой, и президент играет в существующей формуле вспомогательную и церемониальную роль, даже будучи верховным главнокомандующим. На самом деле почти 30 лет независимости не представили убедительных доказательств, что Молдове нужен президент с такими усеченными функциями.

И, тем не менее, есть Конституция, в которой определена роль главы государства. И он с 2001 по 2016 год избирался парламентом.

В 2016 году Конституционный суд принимает решение об отмене ранее действовавших норм Основного закона. Они предусматривали, что президента избирают депутаты парламента. Суд постановил, что теперь действуют те статьи Конституции, согласно которым глава государства избирается всенародно.

Согласно существующему законодательству, парламент Молдовы должен был рассмотреть это решение КС и внести изменения в Конституцию или сохранить текст Основного закона в прежней редакции. Но это сделано не было. И возникла юридическая проблема, напоминающая «законодательную мину».

После избрания в 2016 году президентом Игоря Додона, согласно решению Конституционного суда, его множество раз временно отстраняли от должности. Но такое положение отсутствует в Основном законе. И, следовательно, все решения, подписанные вместо Игоря Додона другими должностными лицами, не имеют юридической силы. Но они действуют.

В 2020 году президентом страны была избрана Майя Санду. Она обладает гражданством Румынии и давала клятву верности соседнему государству. Кому она служит: Молдове или Румынии? На этот вопрос у нас нет окончательного ответа. Но если судить по взглядам главы государства, то она — сторонник объединения двух государств и ликвидации Республики Молдова.

Едва вступив в должность, Майя Санду сделала главной своей задачей роспуск парламента и получение абсолютного контроля над страной. Она устроила омерзительное представление, выдвинув кандидатом в премьер-министры своего заместителя по партии и составив команду потенциальных министров также из однопартийцев и доверенных лиц, одновременно прося не поддерживать их. И парламент отверг предложенного претендента в премьеры.

Когда несколько партий собрали необходимое число голосов в поддержку новой кандидатуры, Майя Санду проигнорировала это предложение и вновь назначила кандидатом Наталью Гаврилицэ.

Три бывших председателя КС: Думитру Пулбере, Виктор Пушкаш и Александр Тэнасе заявили, что Майя Санду нарушила Конституцию, поступив данным образом. А Виктор Пушкаш, ранее возглавлявший и ВСП и Высший совет магистратуры, указал, что Санду после вступления в должность пренебрегла сразу несколькими статьями Конституции. «Подобные нарушения Конституции могут повлечь за собой применение статей 89 („Отстранение от должности“) и 91 („Временное исполнение обязанностей президента“), при этом отстранение не на „5 минут“, как было ранее, — подобный механизм был признан неконституционным», — заявил Пушкаш.

В результате действий нового президента в стране возник масштабный политический кризис, противостояние ветвей власти, появились призывы к акциям протеста и беспорядкам.

Таким образом, мы наблюдаем признаки того, что избранный президент пытается узурпировать власть. Все эти действия сильно дискредитируют важный государственный институт.

Парламент Молдовы

На протяжении двух последних созывов в парламенте страны происходили события, которые превращали высший законодательный орган в нелегитимный институт. Мы помним, как в 2016 году ДПМ во главе с Владимиром Плахотнюком организовала рейдерские атаки на фракции других партий. С помощью угроз, заманчивых предложений по бизнесу и прямого подкупа от ПКРМ и ЛДПМ были отколоты крупные депутатские группы. Депутаты-беглецы вместе с ДПМ создали блок, который захватил власть в стране и сформировал «ночное» правительство Павла Филипа. В результате человек, не обладающий никакими должностями, стал руководить страной, самостоятельно решая любой мало-мальски значимый государственный и частный вопрос, включая посадки в тюрьму своих политических оппонентов и врагов.

В парламенте, избранном в феврале 2019 года с множеством нарушений, история с миграцией депутатов повторилась. А некоторые «народные избранники» дважды меняли политическую ориентацию.

Более того, в законодательный орган вошла партия, лидер которой является осужденным на 7.5 лет и одним из организаторов крупнейшего финансового мошенничества, в результате чего страна лишилась 1\8 своего ВВП. Этот состав парламента также называют нелегитимным, а лидер самой крупной партийной фракции Игорь Додон заявил, что законодательный орган должен быть распущен. Такого же мнения придерживаются и лидеры других депутатских фракций, политические эксперты и внепарламентские партии.

Однако последние соцопросы показывают, что в случае досрочных выборов конфигурация парламента сильно не изменится. Ни одна из партий не получит большинство мест, и высший законодательный орган вновь может оказаться недееспособным. Авторитет молдавского парламента подорван настолько сильно, что есть серьезные опасения насчет возможности возврата доверия к этому государственному институту.

Правительство Молдовы

С момента провозглашения независимости молдавское правительство было штабом по организации коррупционных схем, финансовых мошенничеств, воровства и обогащения чиновников, а также партий, их назначивших.

Уже в 1994 году иностранные журналисты удивлялись: «Вы говорите, что Молдова — бедная страна, но на руках премьер-министра часы «Rolex» за 30 тыс. долларов»?

Потом были случаи, когда в приемной премьера обнаружили дипломат набитый пачками стодолларовых банкнот, но его хозяин так и не был найден.

Апогеем нечистоплотности и воровства стало правительство Влада Филата, которое в 2013 году в полном составе было отправлено в отставку за коррупцию. Филату было запрещено занимать государственные должности, а позже он был осужден и отбывал наказание за извлечение выгоды из влияния.

Членом правительства, отправленного в отставку за коррупцию, была нынешний президент Майя Санду.

Особая страница — деятельность правительства Павла Филипа, которое было назначено тайно, ночью, голосами депутатов-беглецов, с переодеванием политиков из-за страха быть пойманными разгневанной толпой.

Главным смыслом деятельности кабинета Филипа было обслуживание бизнес-интересов лидера ДПМ и «хозяина Молдовы» Влада Плахотнюка. Позже, в 2019 году, Павел Филип и его правительство организовали в стране двоевластие, отказавшись уходить в отставку.

После бегства олигархов в Молдове было сформировано правительство Майи Санду, которое через несколько месяцев обвинили в отсутствии результатов и отправили в отставку.

Чуть более года продержался у власти кабинет Иона Кику. В период пандемии и разразившегося кризиса его деятельность также подвергалась критике, хотя ситуация в стране находилась под контролем и была относительно стабильной.

После избрания Майи Санду президентом, в конце декабря 2020 года, Ион Кику и ряд ключевых министров добровольно ушли в отставку. И с тех пор в Молдове действует ограниченное в полномочиях правительство исполняющих обязанностей.

А в начале февраля в Молдове произошел уникальный политический казус.

Как уже говорилось, президент выдвинула кандидатом в премьер-министры своего бывшего заместителя по партии и попросила не поддерживать предложенный состав кабмина. В результате в парламенте за команду Натальи Гаврилицэ не проголосовал ни одни депутат. И уже после того как ПСРМ, партия Шор и независимые депутаты сформировали техническую коалицию и выдвинули своего претендента, президент Майя Санду пошла на конфликт и вновь назначила кандидатом Наталью Гаврилицэ.

Как итог, в период жесткого кризиса и новой волны пандемии Молдова по вине политиков остается по-прежнему без правительства, президента обвиняют в узурпации власти и грозят ему отставкой. Страна столкнулась с фактом, когда политики, преследуя свои корыстные цели, в очень сложный момент истории отказались действовать в интересах собственного народа.

И теперь Молдова может оставаться без полноценного правительства еще несколько месяцев или даже более длительный срок, так нет гарантий, что в случае досрочных парламентских выборов какая-то партия получит большинство, а избранные депутаты смогут прийти к компромиссному решению. Хотя страна уже много лет находится в ситуации, когда ей нужно настоящее правительство народного доверия.

И теперь в очередной раз судьбу страны будет решать Конституционный суд, явно вмешиваясь в политику.

Конституционный суд Молдовы

Конституционный суд Молдовы является точно таким же скомпрометировавшим себя институтом, как и все остальные.

На протяжении последних десяти лет структура принимала решения, выходящие за рамки ее компетенции – толкование положений Конституции и определение соответствующими Основному закону правовых актов, вмешивалась в политические процессы.

Есть несколько громких сомнительных решений.

Изменение названия языка. То есть был рассмотрен лингвистический вопрос. Несмотря на то, что в Конституции государственным языком обозначен молдавский, судьи определили иное название – румынский.

Далее. Отмена в 2016 году статей Конституции, устанавливающих избрание президента в парламенте и введение всенародного голосования на выборах президента, включая поправки относительно возраста возможных кандидатов. КС был обвинен в превышении своих полномочий.

В числе подобных решений находится и вердикт 2018 года, согласно которому Закон о функционировании языков, чье действие четко описано в Конституции, был признан устаревшим. Таким образом была сформирована многослойная правовая коллизия и созданы условия не только для раскола в обществе, а и для его фрагментации, распада.

Кульминацией действий по дискредитации государственного института стали события июня 2019 года, которые привели к двоевластию и попытке госпереворота. Основанием для противостояния были решения Конституционного суда. Впоследствии, те же судьи, принявшие незаконные акты, отменили их действие. Хотя, как сказано в статье 140 Основного закона, «Решения Конституционного суда окончательны и обжалованию не подлежат».

После этого судьи в полном составе подали в отставку.

Государственному институту был нанесен непоправимый урон – произошла его тотальная дискредитация. После данных событий любые решения Конституционного суда могут быть поставлены под сомнение, тем более что некоторые судьи высокой инстанции также являются гражданами Румынии и возникает вопрос: «Кому служат?».

Вывод

Президент, парламент, правительство, Конституционный суд – главнейшие институты молдавского государства. И в настоящий момент мы наблюдаем одновременный глубочайший кризис данных институтов, способный завершиться коллапсом.

Причиной всех этих явлений стала деградация политического класса Молдовы, его коррумпированность, криминализация, обслуживание интересов внешних игроков, а также широкое распространение унионистских взглядов, носители которых выступают за ликвидацию молдавского государства.