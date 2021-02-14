Ученые Омского государственного технического университета разрабатывают технологию производства емкостей для горюче-смазочных материалов на основе новых полимерных материалов. В принципе, это не новинка, но те материалы, которые применяются в этих целях сегодня, не выдерживают низких температур, превышающих минус шестьдесят градусов. А новая разработка омских ученых мороза не боится.

Проблема актуальна для Крайнего Севера, Арктики и Антарктики. Туда завозятся горюче-смазочные материалы в стальных бочках емкостью двести литров. Но везти обратно пустую тару нерентабельно, и использованные емкости остаются лежать, загромождая поверхность. А тара из новых композитных материалов, являющаяся очень прочной, подлежит переработке в брикет, который можно сжигать с минимальным вредом для окружающей среды, сообщает scientificrussia.ru.

В планах ученых дальнейшая модификация композитного материала с тем, чтобы изготовленные из него емкости были пригодны для эксплуатации не только в сверххолдоных, но и в экстремально жарких регионах.