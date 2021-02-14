Выпадение волос – одна из серьезных проблем, причем не только для мужчин. И специалисты всего мира уже не первый век ищут средства борьбы с этим явлением. Очередной метод разработали специалисты из Центра исследований динамики биосистем в Японии.

В лабораторных условиях были проведены эксперименты, в ходе которых удалось получить стволовые клетки усов и шерсти мышей. Из этих стволовых клеток вырастили волосяные фолликулы, причем процесс был долгим и сложным, выбирать пришлось из двухсот двадцати комбинаций.

Доклинические испытания прошли успешно, волосяные фолликулы дали «всходы». Впереди клинические испытания, но исследователи уверены, что уже в обозримом будущем новый метод можно будет использовать для восстановления волосяного покрова людей, пишут «Известия».