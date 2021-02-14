В течение прошедшего дня, 14 февраля, зарегистрированы еще 11 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 73-летний мужчина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 77-летний мужчина из района Дрокия, 66-летний мужчина из Кишинева, 65-летняя женщина из района Чимишлия, 81-летняя женщина из Кишинева, 82-летняя женщина из Окницкого района, 61-летний мужчина из Кишинева, 81-летний мужчина из Яловенского района, 81-летняя женщина из Кишинева, 86-летняя женщина из Кишинева.

На вечер 14 февраля 157427 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3651человек умер от инфекции.