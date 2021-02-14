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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 февраля 157427 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 февраля 157427 излечившихся
14 февраля
20:37 2021
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На сегодняшний день в стране 157427 человек прошли лечение и 3651 умер от инфекции COVID-19.  

На 14 февраля в Молдове подтверждены 170186 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 4779 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14937 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3146 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 282 в крайне тяжелом состоянии (55 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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