Израильская ферма «Aleph Farms» специализируется на выращивании мяса в лабораторных условиях. Недавно здесь удалось напечатать на трехмерном принтере самый известный в мире стейк Рибай с использованием настоящих клеток крупного рогатого скота. Специалисты фирмы утверждают, что стейк полностью аналогичен тому, что изготовлен из мяса живых животных. При этом уточняется, что для стейка Рибай требуется только определенная, особо ценная часть туши, а новый метод позволяет готовить стейки из любого мяса.

В компании предполагают, что уже в следующем году такие «печатные» стейки могут появиться в меню ряда элитных ресторанов. А коммерческой рентабельности, и, значит, его широкого распространения, производства высокотехнологичного мяса можно будет достичь года через три, сообщает Hromadske.ua.