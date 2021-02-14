Воскресенье, 14 февраля 2021, 01:23

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Непале разоблачили фальшивых покорителей Эвереста

В Непале разоблачили фальшивых покорителей Эвереста
14 февраля
20:28 2021
Версия для печати

В погоне за славой два гражданина Индии в 2016 году сообщили, что совершили успешное восхождение на Эверест. И даже обнародовали фотографии, якобы сделанные на вершине. На этом основании им были выданы соответствующие сертификаты.

Однако в Министерстве культуры и туризма Непала выяснили, что все это оказалось ложью, а фотографии были подделаны. На снимках нашли несоответствия, которые никак не могли иметь места, если бы альпинисты действительно побывали на вершине. 

В результате горе-восходителям запретили подниматься на любые вершины в Непале в течение шести лет. Компанию (а это была частная экспедиция), которая организовала восхождение, как и сопровождающих шерпов-носильщиков оштрафовали, а руководитель команды также получил запрет штурмовать вершины, сообщает hromadske.ua.

Сертификаты о покорении Эвереста, естественно, аннулировали. Поистине, у фальшивой славы короткий век.  

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,340,00%
EUR21,01–0,01%
GBP24,01+0,08%
UAH0,620,00%
RON4,31–0,02%
RUB0,24–0,08%

Курсы валют в MDL на 14.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд