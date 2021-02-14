В погоне за славой два гражданина Индии в 2016 году сообщили, что совершили успешное восхождение на Эверест. И даже обнародовали фотографии, якобы сделанные на вершине. На этом основании им были выданы соответствующие сертификаты.

Однако в Министерстве культуры и туризма Непала выяснили, что все это оказалось ложью, а фотографии были подделаны. На снимках нашли несоответствия, которые никак не могли иметь места, если бы альпинисты действительно побывали на вершине.

В результате горе-восходителям запретили подниматься на любые вершины в Непале в течение шести лет. Компанию (а это была частная экспедиция), которая организовала восхождение, как и сопровождающих шерпов-носильщиков оштрафовали, а руководитель команды также получил запрет штурмовать вершины, сообщает hromadske.ua.

Сертификаты о покорении Эвереста, естественно, аннулировали. Поистине, у фальшивой славы короткий век.