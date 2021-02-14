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Газета "Кишиневские новости"

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«Coca-Cola» будет разливать свои напитки в бумажные бутылки

«Coca-Cola» будет разливать свои напитки в бумажные бутылки
14 февраля
20:27 2021
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Пилотный проект запускается летом в Венгрии. Планируется выпустить партию из двух тысяч эко-бутылок, в которые разольют напиток на растительной основе.  

Бутылки сделанные из экологически чистой древесины, разработала датская компания «The Paper Bottle Company». Внутренняя поверхность бутылки покрыта биоматериалом, не пропускающим жидкость. После использования такая тара подлежит полной переработке, что исключает загрязнение окружающей среды. Как считают разработчики, подобные бутылки пригодны для розлива различных напитков, фасовки косметических средств и других товаров. А в перспективе планируется усовершенствовать бутылку так, чтобы после использования перерабатывать ее в бумагу.

До сих пор «Coca-Cola» большинство своей продукции разливала в пластиковую тару, чем вносила огромный вклад в увеличение количества пластикового мусора. Если бумажные бутылки приживутся, это станет большим шагом вперед в деле охраны окружающей среды, сообщает vokrugsveta.ua.

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