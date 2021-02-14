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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Для искусственных имплантов изобрели защитное покрытие

14 февраля
20:27 2021
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Китайские ученые совместно с коллегами из Сингапура разработали биоактивное покрытие, плотно связывающееся с поверхностью титана – основного материала для изготовления костных имплантов.

Особая важность разработки в том, что она способствует укреплению естественной костной ткани вокруг импланта. Она приобретает особую хрупкость при остеопорозе, в результате импланты держатся хуже и в месте их установки возникает воспаление. А биоактивное покрытие состоит из модифицированной цепочки сахаров и способна регулировать процесс воспаления на имплантах. Благодаря этому удается увеличить количество здоровых клеток в месте имплантации и остановить воспалительную реакцию. В результате имплант лучше держится на месте введения, сообщает портал EurekAlert.   

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