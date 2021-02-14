У жителя российского Калининграда необычное увлечение. Он мастерит оригинальные фотокамеры, у которых нет объектива – пинхолы. Для корпуса используются ветки, обломки дерева, металла, стекла и других материалов.

Принцип работы такой камеры прост: в светонепроницаемом корпусе с одной стороны устанавливается заглушка с крохотным отверстием, а с другой – фотобумага или кусочек фотопленки, где и получается изображение. Фотографии выходят нечеткими, слегка размытыми, и больше напоминают живописные произведения.

Чтобы изготовить камеру, требуется пара дней. Работы мастера пользуются популярностью, желающих приобрести их очень много. Заявки на эксклюзивные камеры приходят онлайн из разных стран, сообщает телеканал «Моя планета».