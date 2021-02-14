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Газета "Кишиневские новости"

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Литовцы стали пить больше водки

Литовцы стали пить больше водки
14 февраля
16:37 2021
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По информации, распространенной Государственной налоговой инспекцией Литвы, в стране из года в год растет потребление алкоголя, причем в основном крепкого, сообщает Delfi.

Президент гильдии пивоваров Саулюс Гладаускас говорит: «Это ненормальная тенденция, это плохая тенденция, она указывает на плохую культуру. Если иметь в виду, что все усилия направлены на снижение злоупотребления алкоголем, то тот факт, что в Литве выбирают крепкие напитки, показывает, что они доступнее. Только в России и Белоруссии крепкие алкогольные напитки составляют такой высокий процент».

По данным Всемирной организации здравоохранения в топ 10 самых пьющих стран мира вошли в порядке убывания: Молдова, Литва, Чехия, Германия, Нигерия, Ирландия, Люксембург, Латвия, Болгария и Румыния. Россия в ретинге заняла 16- строку, Белоруссия расположилась на 27-м месте, а Украина на 60-м. Самая непьющая страна на постсоветском пространстве – Азербайджан, 166 место.  

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