Глава левобережья Днестра Вадим Красносельский посетил с рабочим визитом Григориопольский район, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Визитер поблагодарил сотрудников коммунального хозяйства за то, что они подключили жителей села Веселое к водопроводу. Красносельский поставил следующие задачи: «Что касается Григориополя – это реконструкция водовода. Села Глиное, Колосово, Малаешты – реконструкция водоводной сети. В поселке Карманово, кроме восстановления сети водопровода, необходимо провести очистительные работы резервуаров воды». По словам главы Приднестровья, в каждом селе региона должен быть водопровод. В двадцать первом веке ходить за водой с коромыслом как-то нехорошо, считает Красносельский.