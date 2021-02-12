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Газета "Кишиневские новости"

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В Приднестровье откажутся от коромысла

12 февраля
20:48 2021
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Глава левобережья Днестра Вадим Красносельский посетил с рабочим визитом Григориопольский район, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Визитер поблагодарил сотрудников коммунального хозяйства за то, что они подключили жителей села Веселое к водопроводу. Красносельский поставил следующие задачи: «Что касается Григориополя – это реконструкция водовода. Села Глиное, Колосово, Малаешты – реконструкция водоводной сети.  В поселке Карманово, кроме восстановления сети водопровода, необходимо провести очистительные работы резервуаров воды». По словам главы Приднестровья, в каждом селе региона должен быть водопровод. В двадцать первом веке ходить за водой с коромыслом как-то нехорошо, считает Красносельский.

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